СФР рассказал, как рассчитывается больничный самозанятых + формула

Размер пособия по больничному зависит от периода уплаты страховых взносов и страхового стажа самозанятого.

С 2026 года запущен эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых. Плательщики НПД теперь могут получать выплаты по листкам нетрудоспособности, напомнил СФР.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от периода уплаты страховых взносов и от страхового стажа.

Как больничное пособие зависит от периода уплаты взносов:

Срок уплаты взносов Расчет пособия Взносы уплачивались 6 месяцев Из 70% страховой суммы Взносы уплачивались 12 месяцев и более Из 100% страховой суммы

Страховой стаж учитывают по тем же правилам, что и для наемных работников:

до 5 лет — 60%;

от 5 до 8 лет — 80%;

более 8 лет — 100%.

Эти проценты применяются к сумме:

70% страховой суммы (если взносы платили 6-11 месяцев);

100% страховой суммы (если взносы платились 12 месяцев и более).

«В расчет включается ранее приобретенный страховой стаж, в том числе периоды работы по найму, когда за человека платил работодатель», — пишет СФР.

Как рассчитать выплату по больничному: страховую сумму (35 000 или 50 000 рублей) умножают на 70% или 100%, делят на число дней в месяце, умножают процент, зависящий от страхового стажа (60%, 80% или 100%) и умножают на количество дней болезни.