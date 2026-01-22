ФНС уточнила, как на АУСН править разметку операций, если банков несколько
Корректировать операцию можно только в том банке, в котором она проведена.
У многих операции по автоУСН проходят в нескольких банках, и главным для оплаты налогов выбран Сбер.
Можно ли править разметку в личном кабинете каждого банка, или только в ЛК главного банка (Сбера), спросили в чате ФНС.
Корректировка операции возможно только в том банке, в котором она проведена, ответили налоговики.
