Что изменилось в работе с маркетплейсами в 2026 году — эксперт расскажет о самом важном
Узнайте все последние изменения в работе площадок, в налогах, а также ответы на часто задаваемые вопросы.
Сегодня, 23 января 2026, в 15:00 мск состоится консультация с экспертом по учету и налогам при работе на маркетплейсах «Бухгалтер маркетплейса 2026».
На консультации разберем:
Последние изменения в налогах и законодательстве, влияющие на работу бухгалтера на маркетплейсах в 2026 году.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и проф.переподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ждем вас на консультации сегодня в 15:00 мск!
