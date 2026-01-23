Что изменилось в работе с маркетплейсами в 2026 году — эксперт расскажет о самом важном

Узнайте все последние изменения в работе площадок, в налогах, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Сегодня, 23 января 2026, в 15:00 мск состоится консультация с экспертом по учету и налогам при работе на маркетплейсах «Бухгалтер маркетплейса 2026».

На консультации разберем:

Последние изменения в налогах и законодательстве, влияющие на работу бухгалтера на маркетплейсах в 2026 году. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и проф.переподготовки. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на консультации сегодня в 15:00 мск!