Как подтвердить отсутствие статуса ИП
Онлайн-сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» дает возможность бесплатно получить справку об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя. Можно также узнать о наличии регистрации в качестве ИП, не посещая налоговый орган.
УФНС поясняет, что операция занимает всего несколько минут. Платить госпошлину не надо.
Достаточно ввести свой ИНН, а регион выбирать не нужно.
Если налогоплательщик не знает свой ИНН, его можно уточнить с помощью сервиса «Сведения об ИНН физического лица», указав Ф.И.О., дату рождения и паспортные данные.
При отсутствии информации о регистрации ИП сервис сформирует справку, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью. Она равносильна выданной налоговыми органами на бумаге за госпошлину.
Если есть регистрация ИП, сервис предложит бесплатно сформировать выписку из ЕГРИП.
