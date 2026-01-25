Как подтвердить отсутствие статуса ИП

С помощью сервисов ФНС можно удаленно получить справку, что нет статуса индивидуального предпринимателя.

Онлайн-сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» дает возможность бесплатно получить справку об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя. Можно также узнать о наличии регистрации в качестве ИП, не посещая налоговый орган.

УФНС поясняет, что операция занимает всего несколько минут. Платить госпошлину не надо.

Достаточно ввести свой ИНН, а регион выбирать не нужно.

Если налогоплательщик не знает свой ИНН, его можно уточнить с помощью сервиса «Сведения об ИНН физического лица», указав Ф.И.О., дату рождения и паспортные данные.

При отсутствии информации о регистрации ИП сервис сформирует справку, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью. Она равносильна выданной налоговыми органами на бумаге за госпошлину.

Если есть регистрация ИП, сервис предложит бесплатно сформировать выписку из ЕГРИП.