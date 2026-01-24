До 1 апреля 2026 рекомендовано подать заявление на льготу по налогу на имущество

Иногда в интересах налогоплательщика-физического лица в инициативном порядке заявить о праве на льготы за 2025 год.

Льгота по налогу на имущество физлиц положена при соблюдении следующих условий:

объект не используется в предпринимательской деятельности;

льгота предоставляется только в отношении имущества, кадастровая стоимость которого не превышает 300 млн руб.;

льгота будет в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору физлица независимо от количества оснований для применения налоговых льгот.

Пример Если у льготника-инвалида в собственности квартира, дом и гараж, он полностью освобождается от уплаты налога на имущество. А если имеет три квартиры и дом, то право на льготу при уплате налога за дом, а также только за одну из квартир.

Для льготы граждане могут представить заявление и подтверждающие льготу документы в любой налоговый орган, а также через МФЦ.

По результатам рассмотрения заявления ИФНС направит уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе.

Предельный срок подачи заявления на льготы не установлен, но налоговики рекомендуют подать заявление и документы за 2025 год до 1 апреля 2026.

И отмечают, что уже имеющие право на налоговую льготу могут не направлять заявление. Тогда льгота предоставляется им на основании имеющихся у налогового органа сведений, в том числе полученных им по запросу.

Уведомление о выбранном объекте, в отношении которого будет льгота, налогоплательщик подает в ИФНС по своему выбору не позднее 31 декабря года — налогового периода, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. И можно через МФЦ.

Если уведомление не подать, налоговая льгота будет предоставлена в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.