Нет НДФЛ с доходов от продажи недвижимости, приобретенной за маткапитал. Но есть масса нюансов

Доходы от продажи недвижимости, приобретенной за материнский капитал, освобождаются от НДФЛ. При этом минимальный срок владения определяется по-особому.

Доходы о продажи недвижимости, приобретенной с использованием маткапитала, освобождены от налога на доходы физлиц, если объект находился в собственности не менее пяти лет, а в некоторых случаях — трех лет.

Ситуация Последствия и исчисление минимального срока владения Недвижимость куплена в ипотеку с использованием материнского капитала Выделение долей детям возможно только после полного погашения кредита и снятия обременения с имущества. При этом срок владения для всех совладельцев, включая детей, начинается с даты покупки объекта. Продажи доли в такой недвижимости Срок владения исчисляется с момента приобретения объекта одним из членов семьи или его супругом, владеющим сертификатом на маткапитал. Этот порядок применяется к доходам, полученным с 1 января 2024 года.

Если имущество было продано в 2025 году и находилось в собственности менее пяти (трех) лет, налогоплательщики должны отчитаться о полученных доходах до 30 апреля 2026 года, напоминает УФНС. Наиболее удобный способ — декларация по форме 3-НДФЛ в электронном виде через Личный кабинет для физлиц.