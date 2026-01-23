🔋 На строительство новых зарядных станций для электромобилей дадут льготные кредиты

В 2026 году на субсидию направят 150 млн рублей.

В России запустят программу льготного кредитования на создание зарядных хабов для электромобилей.

Постановление от 30 декабря 2025 года № 2229 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Инвесторы смогут получить льготные кредиты через госкорпорацию ВЭБ.РФ. На субсидирование таких кредитов направят в 2026 году 150 млн рублей, сообщается на сайте кабмина.

Льготная ставка по кредиту составит 8% годовых, срок займа – до 5 лет.

Средства можно будет использовать для покупки или аренды земельного участка, приобретения оборудования, присоединения зарядного хаба к электросетям.

«На льготное финансирование смогут рассчитывать только те инвесторы, которые будут использовать оборудование и программное обеспечение исключительно российского происхождения», – отметил Мишустин.

В составе зарядного хаба должно быть не менее 10 постов с наличием балансировки мощности, чтобы обслуживать электромобили одновременно.

Хаб может быть размещен как в границах населенных пунктов, так и на трассах. Во втором случае зарядный хаб должен быть на одном земельном участке (или на смежном с ним) со стационарной точкой общественного питания и туалетом.