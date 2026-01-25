Где и как посмотреть ответ налоговой на свое обращение: инструкция 2026 от УФНС

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц — один из самых удобных способов направления обращений в налоговый орган.

Чтобы направить обращение, необходимо в ЛК зайти в «Каталог обращений». Во вкладке «Прочие обращения» выбрать «Обратиться в свободной форме» или в поисковой строке набрать текст «Обращение». Тогда форма заявления в свободной форме отобразится автоматически.

Далее выбрать код налогового органа и изложить суть обращения.

Обращение автоматически зарегистрируется и поступит на исполнение ответственному лицу. Срок направления ответа — 30 календарных дней.

Ответ на обращение будет направлен в электронном виде. Посмотреть его можно в личном кабинете во вкладке «Сообщения» — это значок конверта наверху страницы.

Для просмотра ответа нужно кликнуть на направленное обращение. При открытии отобразится история его обработки, поясняет УФНС.

Во вкладке «Получен ответ из инспекции ФНС России» для просмотра ответа следует кликнуть на ссылку «Ответ» или нажать кнопку «Скачать» (справа от ссылки «Ответ» нажать на ↓).

В личном кабинете ответы на обращения, направленные через форму обратной связи, хранятся в разделе «Сообщения».