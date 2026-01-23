💲 Центробанк снизил курс доллара до 76 рублей 23 января 2026 года
На 23 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76 рубля, курс евро — 88,8.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 23 января 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,0382 рубля
Евро
88,7898 рубля
Юань
10,8646 рубля
Несмотря на падение иностранной валюты, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что курс доллара, который ранее уже был на отметке 120 рублей, обязательно к ней опять вернется, — дело только в сроках. Такой сценарий может реализоваться при снижении ключевой ставки ЦБ до 12%, при падении нефти Brent ниже 60 долларов за баррель и на фоне влияния геополитической ситуации.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию