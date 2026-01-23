💲 Центробанк снизил курс доллара до 76 рублей 23 января 2026 года

На 23 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76 рубля, курс евро — 88,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 23 января 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,0382 рубля Евро 88,7898 рубля Юань 10,8646 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 23 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Несмотря на падение иностранной валюты, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что курс доллара, который ранее уже был на отметке 120 рублей, обязательно к ней опять вернется, — дело только в сроках. Такой сценарий может реализоваться при снижении ключевой ставки ЦБ до 12%, при падении нефти Brent ниже 60 долларов за баррель и на фоне влияния геополитической ситуации.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.