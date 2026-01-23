8061 ОК НДС на УСН деск
Экономика России

Правительство определило сферы для приоритетной поддержки

Власти собираются поддерживать отрасли, где по итогам 2025 года снизились объемы производства.

22 января 2026 года Правительственная подкомиссия в ходе заседания определила отрасли, которые нуждаются в приоритетной поддержке:

  • сельскохозяйственное машиностроение;

  • автомобильная промышленность;

  • легкая промышленность;

  • полиграфическая деятельность;

  • промышленность стройматериалов;

  • мебельная промышленность;

  • производство резиновых и пластмассовых изделий;

  • черная металлургия;

  • производство электрического оборудования;

  • лесопромышленный комплекс (деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность);

  • добыча угля;

  • производство пищевых продуктов и напитков.

Состояние каждой из отраслей теперь будут рассматривать на еженедельных заседаниях правительственной комиссии в I квартале 2026 года. 

«В центре внимания находились дополнительные меры поддержки предприятий в отраслях, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства», — говорится в сообщении кабмина.

Зампред правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить прогнозы объемов производства по отраслям с акцентом на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе.

Особое внимание уделят мощностям по направлениям, где ожидается сжатие выпуска, также оценят возможность переориентации производств.

