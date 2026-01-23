Правительство определило сферы для приоритетной поддержки

Власти собираются поддерживать отрасли, где по итогам 2025 года снизились объемы производства.

22 января 2026 года Правительственная подкомиссия в ходе заседания определила отрасли, которые нуждаются в приоритетной поддержке:

сельскохозяйственное машиностроение;

автомобильная промышленность;

легкая промышленность;

полиграфическая деятельность;

промышленность стройматериалов;

мебельная промышленность;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

черная металлургия;

производство электрического оборудования;

лесопромышленный комплекс (деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность);

добыча угля;

производство пищевых продуктов и напитков.

Состояние каждой из отраслей теперь будут рассматривать на еженедельных заседаниях правительственной комиссии в I квартале 2026 года.

«В центре внимания находились дополнительные меры поддержки предприятий в отраслях, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства», — говорится в сообщении кабмина.

Зампред правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить прогнозы объемов производства по отраслям с акцентом на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе.

Особое внимание уделят мощностям по направлениям, где ожидается сжатие выпуска, также оценят возможность переориентации производств.