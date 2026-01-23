Правительство определило сферы для приоритетной поддержки
22 января 2026 года Правительственная подкомиссия в ходе заседания определила отрасли, которые нуждаются в приоритетной поддержке:
сельскохозяйственное машиностроение;
автомобильная промышленность;
легкая промышленность;
полиграфическая деятельность;
промышленность стройматериалов;
мебельная промышленность;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
черная металлургия;
производство электрического оборудования;
лесопромышленный комплекс (деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность);
добыча угля;
производство пищевых продуктов и напитков.
Состояние каждой из отраслей теперь будут рассматривать на еженедельных заседаниях правительственной комиссии в I квартале 2026 года.
«В центре внимания находились дополнительные меры поддержки предприятий в отраслях, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства», — говорится в сообщении кабмина.
Зампред правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить прогнозы объемов производства по отраслям с акцентом на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе.
Особое внимание уделят мощностям по направлениям, где ожидается сжатие выпуска, также оценят возможность переориентации производств.
