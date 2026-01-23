У плательщика НДС на УСН есть обязанности, не зависящие от статуса его контрагента

Налоговики разъяснили, как учитываются операции на УСН с НДС при работе с контрагентом-неплательщиком НДС.

Бизнес на УСН уплачивает НДС, если доход за 2025 год или в 2026 году превышает 20 млн руб. Ставку НДС можно выбрать:

основную — 22% (0%, 10%);

специальную — 5% или 7%.

Обязанности плательщика НДС независимо от статуса своего контрагента:

при реализации — составлять счет-фактуру или универсальный передаточный документ (УПД), где отдельно выделяется сумма НДС;

вести книги покупок и продаж. При специальной ставке НДС книга покупок ведется только по операциям, которые дают право на вычет НДС ;

составлять и подавать декларации НДС.

Применение основной ставки (22%, 10%, 0%) позволяет уменьшить налог на входящий НДС (т. е. на сумму налога, указанную в счетах-фактурах поставщиков). Выбор специальной ставки (5% или 7%) такого права не дает.

«Если поставщик — не плательщик НДС, вся сумма приобретения включается в состав расходов по УСН (если объект — доходы минус расходы). Самостоятельно выделять "входящий" НДС по таким операциям и уменьшать на него свои обязательства не нужно», — напомнили налоговики.

При реализации товаров и услуг, в том числе неплательщику НДС, в доход по УСН сумма НДС не включается.

