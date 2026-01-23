Вкладчики «Нового Московского Банка» начнут получать страховое возмещение с 6 февраля 2026 года

Страховую ответственность перед вкладчиками «НМБ» предварительно оценили в 132,5 млн рублей.

Агентство по страхованию вкладов 23 января 2026 года сообщило о наступлении страхового случая у «Нового Московского Банка». Центробанк отозвал у организации лицензию из-за нарушения законов о банковской деятельности и назначил временную администрацию.

«Агентство планирует начать выплаты не позднее 6 февраля 2026 года», — сказано в телеграм-канале АСВ.

Предварительно страховую ответственность оценили в 132,5 млн рублей.

Максимальная сумма страхового возмещения, которую может получить вкладчик, составляет 1,4 млн рублей.