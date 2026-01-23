Какой код ОКТМО указывать в РСВ, если он изменился

В расчете по страховым взносам указывают актуальный ОКТМО на дату представления отчета.

Налоговую службу спросили, какой код ОКТМО указывать в разделе 1 РСВ, если код изменился с 1 января 2026 года.

В РСВ указывается актуальный ОКТМО на дату представления РСВ, ответили налоговики.

