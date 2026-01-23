📄 Декларацию по налогу на имущество за 2025 год нужно сдавать по новой форме

Компании на ОСНО до 25 февраля 2026 должны сдать отчетность, в том числе нулевую.

Организации обязаны сдать годовую декларацию по налогу на имущество в налоговую по месту нахождения имущества не позднее 25 февраля 2026 года.

Декларацию заполняют в соответствии с формой, утвержденной приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@ в редакции приказа от 17.03.2025 № ЕД-7-21/208@, вступившей в силу с 1 января 2026 года, напомнило УФНС по Мурманской области.

Декларацию сдают российские организации и иностранные компании с постоянными представительствами в России и без них, если у них есть недвижимость, признаваемая объектом налогообложения.

Исключение – российские организации, у которых есть только объекты, облагаемые по кадастровой стоимости.

Нулевую декларацию подают, если есть объекты налогообложения, но:

итоговая сумма налога равна нулю ;

либо недвижимость полностью самортизирована;

либо вся недвижимость освобождена от налога по федеральной или региональной льготе.

«За непредставление декларации в срок предусмотрена административная ответственность», — предупредила старший госналогинспектор отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС Лариса Воробьева.

Компании на УСН освобождены от налога, кроме объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. На ЕСХН действует освобождение для имущества, используемого при производстве сельхозпродукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг с/х товаропроизводителями.

