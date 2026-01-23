ФНС уточнила, может ли принципал перейти на АУСН

Не могут применять автоУСН те, кто действует в интересах другого лица – поверенные, комиссионеры, агенты.

ИП на УСН хочет перейти на АУСН. Сферы деятельности – розничная торговля и небольшая гостиница. Заключен агентский договор с компанией для предоставления услуг по бронированию на сторонних площадках, где ИП выступает как принципал.

Не является ли это препятствием для перехода на АУСН, спросил ИП налоговую службу.

«Это не является ограничением», — ответили налоговики.

Не могут применять автоУСН организации и ИП, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров — то есть поверенные, комиссионеры, агенты. Это указано в п. 21 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ.

