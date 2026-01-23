Банки добавили НДС 22% к комиссиям за эквайринг

С января 2026 года крупные банки стали включать в комиссию за эквайринг сумму НДС, однако некоторые организации решили взять нагрузку на себя, сохранив клиентам прежние тарифы.

С начала 2026 года банкам вернули НДС на операции по банковским картам, поэтому часть банков де-факто повысила платежи за эквайринг, добавив к сумме комиссии ставку НДС в размере 22%.

К такой модели перешли Сбер, Делобанк, Альфа-Банк, Уралсиб. Некоторые кредитные организации заявили, что не будут перекладывать налог на клиентов: они оставят тарифы, а расходы по НДС возьмут на себя. Например, прежние тарифы сохранят Ozon Банк и «Новиком». Об этом пишет РБК.

Сбер также установил льготы для малого бизнеса с выручкой до 20 млн рублей. Предпринимателям компенсируют 50% начисленного НДС за эквайринг. Для получения льготы нужно работать по публичному договору и иметь расчетный счет в Сбербанке. Компенсацию сможет получить больше 600 тыс. компаний.