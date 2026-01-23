Назвали сферы, в которых ожидается рост зарплат в 2026 году

Заработные платы вырастут в ИТ и сферах высоких технологий.

В 2026 году на 10-20% вырастут зарплаты в сферах оборонно-промышленного комплекса, информационных технологий и высокотехнологичного инженерного проектирования.

Об этом рассказал заместитель гендиректора «Работы.ру» Александр Ветерков.

По его словам, в 2026 году ожидается увеличение зарплатных предложений в ключевых и инновационных секторах.

«Это коснется прежде всего оборонно-промышленного комплекса, сферы информационных технологий (в частности, направлений искусственного интеллекта и кибербезопасности), а также области высокотехнологичного инженерного проектирования. В данных сегментах уровень вознаграждения может увеличиться на 10-20% и более», — заявил Ветерков.

В 2025 году зарплатная гонка для бизнеса стала нерентабельной, считает он. Рост издержек и замедление выручки сделали увеличение фонда оплаты труда убыточным.

