Приставы впервые взыскали алименты с брокерского счета должника

У злостного неплательщика алиментов впервые изъяли деньги со счета для операций с цифровыми активами.

ФССП по Краснодарскому краю создало первый прецедент взыскания алиментов с брокерского счета. У должника списали около 1,7 млн рублей на содержание двух несовершеннолетних детей.

Отец долгое время уклонялся от выплаты алиментов, к нему неоднократно применялись ограничительные меры, в том числе арест банковских счетов. Судебный пристав нашел сумму долга на специальном брокерском счете для операций с цифровыми активами, который тоже был под арестом.

Пристав обратился в суд, который разрешил частично снять блокировку со счета для списания задолженности. Об этом сказано на сайте ФССП.

Федеральный закон № 229-ФЗ позволяет налагать взыскание на цифровые финансовые активы должника, поскольку они в законе получили статус имущества.