Решение ВС РФ: для перехода товарного знака при банкротстве нужно согласие финансового управляющего

Предприниматель заключил договор об отчуждении прав на товарные знаки, но бывшего владельца признали банкротом, а права не успели перейти новому собственнику. В таком случае брендами будет распоряжаться финансовый управляющий.

Верховный суд рассмотрел спор между Роспатентом и предпринимателем, которому отказали в регистрации исключительных прав на товарные знаки после банкротства предыдущего правообладателя.

Бизнесмен указал в заявлении, что заключил договор об отчуждении прав на три товарных знака, но оказалось, что собственника признали банкротом, а для регистрации брендов нужно получить согласие финансового управляющего должника. Этого документа у предпринимателя не было.

Три суда приняли сторону бизнесмена, поскольку договор о передаче товарных знаков заключили до начала банкротства, поэтому они не входят в конкурсную массу. Об этом сказано на сайте ВС.

Роспатент не согласился с этим и обратился в Верховный суд, который решил, что исключительные права не успели перейти к новому собственнику до начала банкротства предыдущего. Это значит, что товарные знаки вошли в конкурсную массу, и ими должен распоряжаться финансовый управляющий.