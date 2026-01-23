Сбер предложил способ бесплатно зарегистрировать акционерное общество
Сбер и АО «СТАТУС» запустили коллаборацию, чтобы бизнес сэкономил 39 тыс. рублей при регистрации акционерного общества. Это будет можно сделать быстро и бесплатно.
Бизнесу больше не нужно самостоятельно готовить пакет документов, платить пошлину в размере 35 тыс. рублей Банку России и 4 тыс. рублей ФНС, а также не придется лично подавать документы на регистрацию выпуска акций.
«Предприниматель получит регистрационные документы из ФНС, зарегистрированный выпуск акций и уже открытый расчетный счет в Сбере», — сказано на сайте Сбербанка.
Чтобы бесплатно зарегистрировать АО, нужно заполнить контактные данные на сайте банка, а после специалисты подготовят необходимые документы и подадут их в госорганы.
Реестр ценных бумаг нового акционерного общества будет вести АО «СТАТУС».
Начать дискуссию