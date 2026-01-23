Сбер предложил способ бесплатно зарегистрировать акционерное общество

При регистрации акционерных обществ Центробанку и ФНС нужно уплатить пошлины на 39 тысяч рублей, но Сбербанк сделает это бесплатно.

Сбер и АО «СТАТУС» запустили коллаборацию, чтобы бизнес сэкономил 39 тыс. рублей при регистрации акционерного общества. Это будет можно сделать быстро и бесплатно.

Бизнесу больше не нужно самостоятельно готовить пакет документов, платить пошлину в размере 35 тыс. рублей Банку России и 4 тыс. рублей ФНС, а также не придется лично подавать документы на регистрацию выпуска акций.

«Предприниматель получит регистрационные документы из ФНС, зарегистрированный выпуск акций и уже открытый расчетный счет в Сбере», — сказано на сайте Сбербанка.

Чтобы бесплатно зарегистрировать АО, нужно заполнить контактные данные на сайте банка, а после специалисты подготовят необходимые документы и подадут их в госорганы.

Реестр ценных бумаг нового акционерного общества будет вести АО «СТАТУС».