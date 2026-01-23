Миронов предлагает ввести налоговый вычет для выпускников-отличников

Налоговый вычет для выпускников с красным дипломом повысит их доход без нагрузки на работодателей.

Депутат Сергей Миронов предлагает ввести новую меру поддержки выпускников вузов с красным дипломом в первые три года работы после трудоустройства по специальности.

Обращение он направил главе кабмина Михаилу Мишустину.

«Предлагается рассмотреть введение федеральной меры адресной поддержки молодых специалистов – выпускников, получивших диплом о высшем или среднем профессиональном образовании с отличием в первые три года работы при трудоустройстве на территории РФ по полученной специальности», — написал Миронов.

Речь идет о введении налогового вычета для таких выпускников, что позволит повысить чистый доход таких работников без нагрузки на работодателей.

Это повысит привлекательность работы по специальности на первом этапе карьеры и снизит мотивацию к уходу молодых специалистов из приоритетных отраслей, уверен парламентарий. Также мера поможет повысить доход молодых граждан в период, когда принимаются решения о создании семьи и рождении детей, добавил он.

