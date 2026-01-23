За отличную учебу детей родителям предложили давать пять дней отпуска

В Госдуму внесут законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске для родителей отличников.

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев предложил оправлять родителей в отпуск на пять дней, если их дети получили золотую медаль или стали победителями всероссийской олимпиады. Отпуск будет оплачиваемым.

«Наша инициатива — "спасибо" от страны за ваше терпение, за ваше упорство и про "мы вами гордимся" за ваших успешных детей», — сказал Свищев.

Также он добавил, что изменения положительно скажутся на укреплении института семьи, а также послужат дополнительным стимулом повышать уровень образования детей.

Законопроект в ближайшее время отправят на правовую экспертизу и вынесут на обсуждение с профильными министерствами.