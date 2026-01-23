ФНС спросили про беспроцентный заем от учредителя на АУСН
Возврат средств беспроцентного займа не включают в налоговую базу по автоУСН.
Фирма перешла на АУСН, но остались средства от беспроцентного займа учредителя. Можно ли их вернуть учредителю без какой-либо налоговой нагрузки, спросили налоговую службу.
«Возврат средств беспроцентного займа не включается в налоговую базу по автоУСН», — ответили налоговики.
Применение спецрежима АУСН обсуждают на форуме «Клерка». Читайте, какие есть плюсы, минусы, подводные камни, а также задавайте вопросы.
Начать дискуссию