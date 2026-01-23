Бухгалтеры спорят — сколько надо брать денег за их работу. Выпуск № 10 подкаста «Налоговое утро»

Почти каждый день в телеграм-канале «Клерка» появляется вопрос — сколько бухгалтеру взять денег за определенную работу? Причем, как правило, предприниматели считают ожидания по сумме завышенными, а коллеги, наоборот, говорят — мало просите.

Если бухгалтер впервые сталкивается с новой для себя деятельностью и не знает, как оценить объем работы, он идет с вопросом к опытным коллегам. В таких постах идет всегда очень бурное обсуждение. Сегодня в подкасте обсуждали непростой вопрос формирования цены за услуги бухгалтера.

