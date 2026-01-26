🚎 Пробки – это не уважительная причина опоздания на работу

Работник обязан выбирать время выезда так, чтобы успеть к началу рабочего дня.

Причины опоздания на работу в каждом случае оцениваются индивидуально, но дорожные пробки и проблемы с транспортом чаще всего не признаются уважительными.

Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

«Нахождение в пробке само по себе не считается уважительной причиной опоздания, поскольку работник обязан выбирать время выезда таким образом, чтобы прибыть к началу рабочего дня», — пояснила эксперт.

К каждому опозданию подходят индивидуально: важно, мог ли сотрудник реально приехать вовремя, или задержка произошла из-за его непредусмотрительности.

Обстоятельства, не зависящие от работника и не поддающиеся контролю, могут посчитать уважительными. Например, внезапную непогоду, перекрытие дорог или серьезные сбои транспорта.

На практике работники чаще всего объясняют опоздания пробками, поломкой машины или нарушениями в работе общественного транспорта.

Судебная практика неоднородна, но в целом суды чаще считают такие доводы неуважительными, подчеркнула Голубева. Подход применяется и при рассмотрении споров о прогуле.

Сбои в расписании транспорта – это риск, который сотрудник должен учитывать заранее, выбирая маршрут и способ передвижения. Также уважительными причинами не посчитают отсутствие денег на проезд или блокировку банковской карты, добавила эксперт.