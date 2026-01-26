Эксперт объяснит, как вести учет на патенте и УСН в 2026 году
С 1 января 2026 года вступают в силу ключевые изменения для предпринимателей на патентной системе (ПСН) и УСН. Снижен лимит доходов по ПСН с дальнейшим падением, снижен порог освобождения от НДС по УСН. Эти нововведения кардинально меняют расчеты, договорную работу и стратегию налогообложения. Ошибки в учете или несвоевременная реакция на изменения ведут к штрафам, доначислениям и утрате права на спецрежим.
На вебинаре разберем:
Какие виды деятельности остались в ПСН, а какие исключены в 2026 году.
Как правильно вести раздельный учет при совмещении УСН и патента.
Как оформить перерасчет патента при изменении физических показателей (штат, площадь, транспорт).
Ставки НДС – 22%, 5%, 7% и снижение лимита для обязательного НДС по УСН.
Легальная оптимизация налогов при совмещении режимов.
Спикер — Ольга Подрезова, частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ.
