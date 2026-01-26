ЦБ: в регионах самая низкая инфляция за пять лет

В декабре 2025 года подешевели зарубежные туры, снизились цены на топливо, сахар, замедлился рост цен на овощи и фрукты.

В 2025 году в большинстве регионов инфляция снизилась. Это заметно в 82 из 85 субъектов РФ. По стране инфляция составила 5,6%. Для сравнения, в 2024 году она была 9,5%.

В декабре 2025 года рост цен замедлился в 46 регионах, а в 5 даже снижалась стоимость товаров и услуг.

Рост замедлился на овощи и фрукты, в 67 регионах подешевел сахар, а непродовольственные товары умеренно дорожали.

«Снова подешевело топливо. Цены на услуги повысились, но значительно меньше, чем в ноябре. Заметнее всего в декабре подешевели зарубежные туры», — сказано на сайте Центробанка.

Также регулятор заявил, что будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не замедлится до 4%.