ЦБ: в регионах самая низкая инфляция за пять лет
В декабре 2025 года подешевели зарубежные туры, снизились цены на топливо, сахар, замедлился рост цен на овощи и фрукты.
В 2025 году в большинстве регионов инфляция снизилась. Это заметно в 82 из 85 субъектов РФ. По стране инфляция составила 5,6%. Для сравнения, в 2024 году она была 9,5%.
В декабре 2025 года рост цен замедлился в 46 регионах, а в 5 даже снижалась стоимость товаров и услуг.
Рост замедлился на овощи и фрукты, в 67 регионах подешевел сахар, а непродовольственные товары умеренно дорожали.
«Снова подешевело топливо. Цены на услуги повысились, но значительно меньше, чем в ноябре. Заметнее всего в декабре подешевели зарубежные туры», — сказано на сайте Центробанка.
Также регулятор заявил, что будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не замедлится до 4%.
