«Рождаемость бизнеса» сократилась до минимальных значений за 14 лет

Всего в 2025 году появилось 173 тысячи юрлиц, тогда как закрылось 233 тысячи предприятий.

В 2025 году число новых компаний сократилось на 20%, до минимума за последние 14 лет. Всего зарегистрировали 173 тыс. юридических лиц.

На 15% выросло число ликвидаций, в 2025 году закрылось до 233 тыс. организаций. Это на 26% больше, чем открытий. Общее число коммерческих предприятий сократилось на 2%, до 2,6 млн, пишут «Известия».

88% компаний исключили из ЕГРЮЛ по решению ФНС, из этих организаций 110 тыс. были с признаками фиктивности. Например, имели массовые адреса и номинальных руководителей.

«Усиление контроля ФНС и зачистка недействующих юрлиц привели к массовым закрытиям именно в этих сегментах. Также заметны сокращения в строительстве, недвижимости и среди сервисных компаний, сильно зависящих от инвестиций, кредитов и госзаказа», — сказал исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

В 17 регионах новые компаний превысили число закрытых, а в 60 — наоборот. Бизнес чаще открывался в Дагестане, Калмыкии и Краснодарском крае, сильный спад заметили в Москве, Санкт-Петербурге и в Свердловской области.

Узнайте, как не допустить закрытия и остановки бизнеса, — смотрите запись вебинара «Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами».