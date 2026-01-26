Ставку НДФЛ для сверхдоходов с дивидендов могут повысить

Нилов считает, что можно подумать о повышении НДФЛ, но прогрессивная шкала касается зарплаты, а не дивидендов.

Вопрос о повышении верхней планки прогрессивной шкалы НДФЛ выше 22% для сверхдоходов можно рассмотреть, но основные доходы получают с дивидендов. А для них ставка ограничена 15%, рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что с 2026 года работает налоговый вычет в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ для малообеспеченных семей с детьми.

«Но при этом, может быть, подумать и [о том, чтобы] повышать. У нас максимальная ставка сегодня 22%. Подумать над тем, чтобы повысить ставку для тех, кто получает [доходы] еще выше», — заявил Нилов.

Сейчас прогрессивная шкала подоходного налога касается зарплаты, но не дивидендов.

«Не зарплату получает богатый человек, у которого огромные доходы, а дивиденды. А на дивиденды максимальная ставка 15%», — пояснил депутат.

Сейчас доходы до 2,4 млн рублей в год облагаются налогом по ставке 13%, от 2,4 млн до 5 млн – 15%, от 5 до 20 млн рублей – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, а при доходах свыше 50 млн рублей в год – 22%.

Но с дивидендов физлица платят налог по ставке 13% для доходов до 2,4 млн рублей и 15% — с части доходов, которая превышает 2,4 млн.