Налоговики назвали частые ошибки в декларации по УСН

Близится срок представления налоговой декларации по упрощенке за 2025 год.

Декларацию по УСН за 2025 год нужно сдать:

до 25 марта 2026 – юрлицам;

до 27 апреля – ИП.

При составлении отчетности за 2025 год применяется новая форма декларации, утвержденная приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@.

Согласно письму от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@, налоговые декларации по УСН за 2025 год будут приниматься и по новой, и по старой форме (утвержденной приказом ФНС от 26.11.2024 № ЕД-7-3/813@) формам.

Региональное УФНС рассказало об отличиях новой формы декларации от старой:

изменены штрих-коды;

исключены строки 101 из раздела 2.1.1 и 201 из раздела 2.2 (признак применения налоговой ставки);

в разделах 2.1.1 и 2.2 ИП отдельно показывают суммы фиксированных и дополнительных взносов за себя, на которые они уменьшают налог или базу на УСН;

скорректированы строки 130-133 и 270-273, по которым указывалась сумма рассчитанного налога в зависимости от применяемой ставки;

обновлены коды способов подачи декларации – исключены коды 03 и 08, добавлен код 13 – через ЛК налогоплательщика.

При заполнении УСН-декларации часто допускают такие ошибки:

суммы доходов и расходов указывают не с нарастающим итогом (поквартально). Правильно указывать их нарастающим итогом – за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, налоговый период (год).

в Разделе 1 отражают неверный ОКТМО при смене места нахождения (места жительства) в течении налогового периода. Правильно писать ОКТМО, соответствующий месту нахождения на последний день отчетного или налогового периода: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

ИП, не производящие выплаты физлицам по строкам 140-143, указывают суммы взносов в большем размере, чем суммы исчисленного налога по УСН по строкам 130-133. Если работников нет, сумма СВ по строкам 140-143 должна быть меньше или равна сумме исчисленного налога по строкам 130-133.

