💰 Доход фрилансеров в 2025 году вырос почти на 26%

В среднем фрилансеры зарабатывали 44 тысячи рублей, но в некоторых областях их доход составил больше 190 тысяч.

В 2025 году доход внештатных специалистов увеличился на 25,7% — до 44 тыс. рублей.

Чаще всего с фрилансерами работают работодатели из сферы рекламы и медиа. Самый крупный доход среди внештатников имеют специалисты с технической и управленческой экспертизой. Например, программисты, веб-разработчики и менеджеры проектов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование Solar Staff.

«Мы видим устойчивую тенденцию: высококвалифицированные специалисты все чаще масштабируют свою экспертизу за пределами классического найма», — сказал гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко.

В 2025 году на фрилансе были такие средние заработки:

программисты — 191 217 рублей (+18%);

менеджеры проектов — 145 119 рублей (+10%);

маркетологи — 118 798 рублей (+54%);

аналитики — 127 284 рубля (+11%);

менеджеры по рекламе — 108 987 рублей (+32%);

event-менеджеры — 100 157 рублей (+25%);

дизайнеры — 83 494 рубля (+31%).

Редакторы в среднем зарабатывали 76 059 рублей или на 11% больше, контент-менеджеры прибавили к доходам 17% — 66 070 рублей, а копирайтеры получали 54 230 рублей (+22%).

Большинство фрилансеров работали из России, Беларуси и Армении, а также из Грузии, Казахстана, Узбекистана, Сербии и Испании.

