Депутаты хотят ограничить рост цен на платное образование

Вузы хотят обязать поднимать стоимость услуг не выше уровня инфляции, а для студентов из многодетных семей и вовсе перестанут повышать цены.

26 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому вузы не смогут поднимать цены на образовательные услуги выше инфляции.

Сейчас законодательство поддерживает бесплатное образование на конкурсной основе, увеличивая число бюджетных мест. Однако на популярных направлениях не хватает мест даже отличникам, которые набрали 300 баллов ЕГЭ. Им приходится переходить на платное отделение и учиться без стипендии. Кроме того, стоимость платного образования постоянно увеличивается, а это не урегулировано законодательно.

Депутаты предлагают ограничить повышение стоимости платных образовательных услуг. Организации смогут поднимать цены не выше уровня инфляции, предусмотренного бюджетом на финансовый год и плановый период.

Также вузам запретят увеличивать стоимость платных услуг, если студент из многодетной семьи.

Если законопроект примут, он вступит в силу задним числом — с 1 января 2026 года.