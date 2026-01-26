Работодатели не будут платить налог со стипендий по договорам целевого обучения

Стипендии студентов целевого обучения хотят включить в федеральный закон об образовании. Это значит, что выплаты перестанут облагаться НДФЛ.

26 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о включении в ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ стипендий, которые получают студенты во время целевого обучения.

Сейчас в законе есть только государственная академическая и государственная социальная стипендия студентам, а также стипендии Президента и Правительства. Работодатели, которые заключают договор о целевом обучении со студентами, также обязаны платить учащемуся стипендии. Именно их и включат в ФЗ.

«Законопроектом предлагается закрепить указанную разновидность мер поддержки по договору о целевом обучении в системе стипендиального обеспечения», — сказано в пояснительной записке.

Также в Госдуму внесли второй законопроект, по которому работодатели не будут платить налог со стипендий по договорам о целевом обучении.

«Законопроектом предлагается освободить стипендии, назначаемые обучающимся в качестве меры поддержки, предоставляемой заказчиками по договорам о целевом обучении, от налогообложения по налогу на доходы физических лиц», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Депутаты отметили, что в последние годы целевое обучение приобрело востребованность и актуальность. Механизм позволяет обеспечить потребность в квалифицированных кадрах.