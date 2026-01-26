Санитарные требования к условиям труда обновят
Документ опубликован на портале проектов НПА 22 января 2026 года.
Предлагается заменить действующие СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Их срок действия истечет 1 января 2027.
Радикальных изменений в требованиях к условиям труда не будет. Проект обновляет действующие правила и продляет срок их действия.
Основная цель проекта – продление срока действия санитарных правил с некоторыми уточнениями. Также сохранится структура документа и основные требования к условиям труда.
