КПК ОБЩ 8103
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Отчетность в СФР

Не придется подтверждать электронной квитанцией дату получения документов от СФР

Социальный фонд уточнил правила обмена электронными документами со страхователями

Приказом СФР от 03.12.2025 № 1522 изменен порядок направления организациями электронных документов в фонд.

Документ опубликован на портале правовой информации 20 января 2026 года.

Так, страхователи больше не будут должны подтверждать электронной квитанцией в течение 6 рабочих дней дату получения документов от Соцфонда.

Также СФР больше не будет присылать документы на бумаге, если такая квитанция от страхователя не пришла.

Изменения вступят в силу с 31 января 2026 года.

Автор

Клеверенс
Инвентаризация

Мобильный учет основных средств: как бухгалтеру контролировать имущество со смартфоном или ТСД

Давайте разберем, какие именно барьеры мешают бухгалтеру сегодня, и как их можно снести, получив реальный контроль над каждым активом компании.

Мобильный учет основных средств: как бухгалтеру контролировать имущество со смартфоном или ТСД

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум