Не придется подтверждать электронной квитанцией дату получения документов от СФР

Приказом СФР от 03.12.2025 № 1522 изменен порядок направления организациями электронных документов в фонд.

Документ опубликован на портале правовой информации 20 января 2026 года.

Так, страхователи больше не будут должны подтверждать электронной квитанцией в течение 6 рабочих дней дату получения документов от Соцфонда.

Также СФР больше не будет присылать документы на бумаге, если такая квитанция от страхователя не пришла.

Изменения вступят в силу с 31 января 2026 года.