Не придется подтверждать электронной квитанцией дату получения документов от СФР
Социальный фонд уточнил правила обмена электронными документами со страхователями
Приказом СФР от 03.12.2025 № 1522 изменен порядок направления организациями электронных документов в фонд.
Документ опубликован на портале правовой информации 20 января 2026 года.
Так, страхователи больше не будут должны подтверждать электронной квитанцией в течение 6 рабочих дней дату получения документов от Соцфонда.
Также СФР больше не будет присылать документы на бумаге, если такая квитанция от страхователя не пришла.
Изменения вступят в силу с 31 января 2026 года.
Начать дискуссию