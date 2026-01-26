С 2026 года в отпускных опять выделяют районные коэффициенты и северные надбавки

Нужно выделять долю РК и СН из всех выплат по среднему заработку.

На форум «Клерка» обратились за консультацией: в 2025 году расчет отпускных за первый квартал делали с выделением РК и СН, а потом вышло положение, что надо все пересчитать, надбавки и коэффициенты включить в общую сумму отпускных и сдать заново 6-НДФЛ. Об этом писал Минфин в письме от 17.06.2025 № 03-04-07/58993.

С 1 января 2026 нужно опять выделять долю РК и СН из всех выплат по среднему заработку: отпускных, командировочных, компенсаций за неиспользованный отпуск, выходных пособий и больничных.

К выделенной части применяется двухуровневая шкала НДФЛ — 13% или 15%. Изменения внесены в п. 6.2 ст. 210 НК.

А к остальной части дохода применяется основная пятиступенчатая шкала НДФЛ. Новый порядок закреплен законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

То есть подписчица права — опять придется все считать иначе.

