ФНС: надо ли восстановить принятый к вычету НДС, если получили освобождение

Принятый к вычету НДС нужно восстановить в последнем налоговом периоде перед началом освобождения.

Налоговики ответили, надо ли восстановить НДС, принятый ранее к вычету, если получили освобождение от уплаты НДС при применении ЕСХН.

В соответствии с п. 8 ст. 145 НК, НДС, принятый к вычету по ст. 171 и 172 НК до освобождения по ст. 145 НК, по товарам (работам, услугам), приобретенным для операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 НК, но не использованным для этих операций, после получения освобождения подлежит восстановлению в последнем налоговом периоде перед началом использования права на освобождение, пояснили представители ФНС.

А если организация или ИП начинает использовать право на освобождение со второго или с третьего месяца квартала – восстановить НДС нужно в налоговом периоде, начиная с которого используется освобождение.

