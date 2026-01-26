Т-Бизнес может сразу зарегистрировать ИП на ПСН

Чтобы предприниматели могли работать на патенте с первого дня регистрации, Т-Бизнес вместе с документами передаст в налоговую заявление о применении патентной системы.

У Т-Бизнеса появилась онлайн-регистрация индивидуальных предпринимателей сразу на патентной системе налогообложения. Банк направит в ФНС заявление на применение ПСН сразу с документами на регистрацию бизнеса.

Предприниматели смогут работать на ПСН с даты регистрации, что избавит от бумажной волокиты и дополнительных визитов в налоговую. Об этом сказано в пресс-релизе Т-Бизнеса, есть в распоряжении «Клерка».

Регистрация ИП сразу на патенте бесплатная и доступна для всех разрешенных для патента видов деятельности.

«Сервис особенно востребован у самозанятых, которые выходят за лимит дохода, а также у предпринимателей, ранее работавших без регистрации бизнеса», — сказал руководитель сегмента «Старт бизнеса» в Т-Бизнесе Дмитрий Трофимов.

На этапе онлайн-регистрации предпринимателю нужно указать: