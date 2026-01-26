Т-Бизнес может сразу зарегистрировать ИП на ПСН
У Т-Бизнеса появилась онлайн-регистрация индивидуальных предпринимателей сразу на патентной системе налогообложения. Банк направит в ФНС заявление на применение ПСН сразу с документами на регистрацию бизнеса.
Предприниматели смогут работать на ПСН с даты регистрации, что избавит от бумажной волокиты и дополнительных визитов в налоговую. Об этом сказано в пресс-релизе Т-Бизнеса, есть в распоряжении «Клерка».
Регистрация ИП сразу на патенте бесплатная и доступна для всех разрешенных для патента видов деятельности.
«Сервис особенно востребован у самозанятых, которые выходят за лимит дохода, а также у предпринимателей, ранее работавших без регистрации бизнеса», — сказал руководитель сегмента «Старт бизнеса» в Т-Бизнесе Дмитрий Трофимов.
На этапе онлайн-регистрации предпринимателю нужно указать:
базовую систему налогообложения — УСН «Доходы», УСН «Доходы минус расходы» или ОСНО, с которой совмещается ПСН;
вид деятельности;
количество сотрудников;
срок действия патента;
параметры бизнеса, влияющие на расчет налоговой ставки.
Начать дискуссию