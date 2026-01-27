Как учитывать на АУСН возврат, который больше дохода за текущий налоговый период
Если сумма возврата превышает доход, то сумма дохода признается равной нулю.
Налоговики разъяснили, как учесть на автоУСН возврат суммы в счет оплаты поставки, если сумма возврата больше суммы дохода за текущий налоговый период (п. 2 ст. 7 закона № 17-ФЗ).
Будет ли этот минус перенесен на следующий налоговый период, спросили в чате ФНС.
«Если сумма возврата средств превышает сумму дохода налогового периода, в котором произведен возврат, то сумма дохода признается равной 0», — ответили налоговики.
Разница превышения в следующих налоговых периодах не учитывается.
