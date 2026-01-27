✉ Налоговики начали рассылать уведомления тем, кто обязан подать декларации 3-НДФЛ за 2025 год

До 30 апреля 2026 нужно сдать 3-НДФЛ за 2025 год.

Физлицам, которые в 2025 году продали имущество, находившееся в собственности меньше минимального срока владения, или получили его в дар, налоговики начали присылать уведомления о необходимости представить декларацию 3-НДФЛ.

Такие доходы подлежат обязательному декларированию с дальнейшей уплатой НДФЛ, напоминает региональное УФНС.

Пользователям личного кабинета налогоплательщика уведомления придут в электронном виде, остальным – почтой.

«Рассылка носит информационный характер. Она сформирована на основании сведений, поступивших из органов государственной регистрации по сделкам купли-продажи имущества», — уточнили налоговики.

Если налогоплательщик считает, что у него нет обязанности отчитываться о доходах, то вместо декларации нужно отправить пояснения и приложить подтверждающие документы.

Это может случиться при получении имущества в дар. От уплаты налога освобождаются только подарки между близкими родственниками. К ним относятся дети, родители, супруги, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Чтобы подтвердить право не платить НДФЛ, нужно приложить документы, подтверждающие степень родства.

Отправить пояснения или подать декларацию удобно через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС или Госуслуги. Также можно подать документы на бумаге через МФЦ.

Срок представления 3-НДФЛ – 30 апреля 2026 года. Заплатить налог нужно до 15 июля 2026, добавили в УФНС.

