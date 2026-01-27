❔ Будут ли страховые взносы, если ИП платит проценты исполнителю по ГПХ

Выплаты в процентах от продаж – это оплата выполненной работы, поэтому облагается страховыми взносами.

ИП заключает договоры с физлицами для оказания услуг по подготовке материалов, которые заказчик использует в обучающем онлайн-курсе.

При подписании договора с физлицом ИП отправляет в СФР форму ЕФС-1 с информацией о заключенном договоре ГПХ.

По договору исполнитель записывает видео, аудио и текстовые материалы и передает их заказчику. Подписывается акт выполненных работ, и в месяце подписания акта начисляются страховые взносы на дату выплаты дохода, рассчитывается и удерживается НДФЛ.

Затем ИП размещает обучающий курс на платформе, и, если его покупают, с суммы оплаты исполнителю выплачивается вознаграждение в размере 5%. Эти договоренности оформляются допсоглашением к договору ГПХ.

Хотя ИП предположил, что такие выплаты проходят не в рамках договора, на самом деле они производятся в рамках договора ГПХ как раз за выполненные работы. Просто оплата получается частично в процентах от продажи курса, поясняет эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Поэтому такие выплаты однозначно облагаются страховыми взносами.

ИП после подписания акта выполненных работ считает договор исполненным, поэтому отправляет в СФР форму ЕФС-1 об окончании договора.

Но, по сути, договор продолжает действовать в течение всего срока, когда возможны выплаты исполнителю. Поэтому подавать данные о прекращении договора до завершения срока, когда исполнитель имеет право на выплату, не нужно.