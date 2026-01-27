ФНС уточнила, нужно ли подтверждать уплату иностранцем налога для уменьшения НДФЛ

К заявлению можно прикладывать любые подтверждающие документы.

Работодатель подал заявление на зачет уплаченного иностранным работником НДФЛ на 2026 год, его приняли. Нужно ли прикладывать к заявлению патент, спросили в чате ФНС.

Форма заявления (КНД 1110055) о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей утверждена приказом ФНС от 13.11.2015 № ММВ-6-11/512@, ответили налоговики.

Приложить к заявлению налоговый агент может любые подтверждающие документы, в том числе и сведения об уплате физлицом фиксированных платежей по НДФЛ.

