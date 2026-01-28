❕ Не все упрощенцы с 5% НДС могут в 2026 году перейти на 22%

Бизнес, впервые перешедший на НДС 5%/7%, может перейти на общую ставку 22% в течение первого года.

ИП с 1 января 2025 на УСН «доходы» с НДС 5%. Возможно ли с 1 января 2026 года перейти на УСН «доходы минус расходы» с 22% НДС, спросили в чате ФНС.

Такое право есть у компаний и ИП, впервые перешедших на применение налоговой ставки 5% или 7%. Они могут отказаться от пониженной ставки до истечения срока в 12 налоговых периодов.

Но право на отказ есть в течение четырех кварталов применения ставок 5%/7%. Это указано в абз. 2 п. 9 ст. 164 НК в редакции, действующей с 1 января 2026 года.

То есть, если сниженные ставки НДС применяются с самого начала 2025 года — перейти с 1 января 2026 года на общую ставку нельзя.

Читайте в нашем разборе, почему не совпадают налоговые базы по НДС и УСН.

