Учитывать ли на АУСН самозанятых по ГПД в средней численности: ответ налоговиков

Те, кто не является сотрудниками, не учитываются при определении средней численности.

Налоговики разъяснили, можно ли на автоУСН привлекать самозанятых по гражданско-правовому договору.

Учитываются ли они в среднесписочной численности, по которой есть ограничение – не более 5 человек, спросили в чате ФНС.

Привлекать самозанятых можно. Поскольку они не являются сотрудниками, то не учитываются при определении средней численности, ответили представители налоговой службы.

Смотрите наш разбор: как подсчитать списочную, среднесписочную или среднюю численность.

