Ускорить разблокировку счетов предлагают с помощью ИИ

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают законодательно обязать банки ускорить работу по разблокировке счетов с помощью искусственного интеллекта.

Письмо с предложением направили главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

Сейчас рядовые операции массово рассматриваются как подозрительные. Из-за этого многие люди сталкиваются с ситуациями, когда бытовые транзакции ошибочно помечаются как мошеннические. А действующие процедуры разблокировки операций и счетов затянуты во времени, так как их проводят вручную.

«Считаем необходимым законодательно обязать банки внедрить искусственный интеллект в процесс проверки документов, подтверждающих законность банковских операций, с целью оперативной разблокировки счетов добросовестных клиентов», — написали депутаты.

Авторы инициативы уверены, что такие меры помогут сбалансировать борьбу с мошенничеством и защиту законопослушных клиентов. Банки смогут блокировать подозрительные операции, но при предъявлении доказательств легальности сделок разблокировка будет происходить практически мгновенно.