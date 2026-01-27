Карточки товаров будут получать подтверждение в государственных информсистемах
Минэкономразвития подготовило проекты постановлений Правительства о проверке информации в карточках товаров на маркетплейсах и о проверке сведений о партнерах и владельцах ПВЗ.
Документы размещены 26 января 2026 года на портале проектов НПА.
Согласно закону о цифровых платформах от 31.07.2025 № 289-ФЗ, маркетплейсы должны проверять информацию в карточке товара и не допускать размещение тех, что содержат информацию о продаже:
товаров, изъятых из оборота;
пестицидов и агрохимикатов, не прошедших госрегистрацию;
БАДов, не прошедших госрегистрацию;
лекарственных препаратов и медицинских изделий, не прошедших регистрацию;
товара, подлежащего маркировке, без информации о маркировке.
Теперь ведомство подготовило подробный список требований к составу информации, которую придется давать при регистрации карточки товара, каким образом эта информация будет проверяться, с какими ГИС и надзорными органами нужно выстроить интеграцию для проверки, как в целом будет функционировать система контроля.
Платформы смогут размещать только те карточки, данные из которых получили подтверждение в государственных информационных системах, отметил представитель Минэка. Речь идет примерно о десяти таких системах.
Продавцы будут в обязательном порядке предоставлять подтверждающие документы, а платформы обеспечивать их автоматическую проверку в ГИС.
Постановления правительства вступят в силу с 1 октября 2026 года – вместе с основным законом о платформенной экономике.
