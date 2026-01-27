Свинцов: Википедию могут частично заблокировать в ближайшие пару лет

По мере роста популярности российских платформ Википедию могут заблокировать как «второсортный источник информации».

«Википедию» в ближайшие год-два могут частично заблокировать в России, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его мнению, с ростом популярности российских платформ встанет вопрос о верификации тех или иных ресурсов, которые «умышленно искажают исторические факты» и некорректны по отношению к тому или иному государству.

«Уже очевидно, что в России [сложилось] отношение к "Википедии" как к второсортному источнику информации. Поэтому я думаю, что в ближайшие год-два на уровне правительства РФ такое решение может быть принято, и сервис "Википедия" может подвергнуться определенным ограничениям с точки зрения доступа к той или иной информации», — заявил Свинцов.

Заблокировать могут не все страницы, а например, те, которые относятся к истории России в целом – «царской, советской и нынешней». Такие меры депутат считает правильным решением.

Но есть объективные сложности с созданием аналога такого ресурса, особенно если он будет международным.

Создание такой огромной информационной системы о всех событиях, о большинстве исторических деятелей, политических деятелей, о фактах, имеющих разные коннотации у сторон, — эта задача очень сложная, считает парламентарий.