Минфин собирается отменить аудиторские проверки личных фондов

Личные фонды могут освободить от проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности.

В Минфине предложили внести изменения в ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Это позволит отказаться от требования о проведении обязательного аудита бухотчетности личных фондов.

Изменения затронут также и международные личные фонды. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас обязательный аудит нужен любым фондам, кроме государственных внебюджетных, международных и организаций по управлению целевым капиталом, поступления которых за предыдущий год превысили 3 млн рублей.

Если изменения Минфина одобрят, то от аудита освободят личные фонды, проверку оставят только для общественно значимых организаций. Например, которые занимаются благотворительной, образовательной или другой социальной деятельностью.

