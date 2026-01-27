🎰 Силуанов предложил легализовать онлайн-казино в России

Рынок нелегального казино оценили в 3 трлн рублей. Если его легализовать, то федеральный бюджет будет получать по 100 млрд рублей в год.

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину легализовать онлайн-казино. Это может приносить федеральному бюджету около 100 млрд рублей в год.

Согласно предложению Минфина, ставки будут принимать через Единый центр учета переводов ставок, налоговая нагрузка на отрасль будет не менее 30% выручки за вычетом выплаченных выигрышей. Об этом пишет «Коммерсант».

В России сейчас запрещены онлайн-казино, но легально могут работать букмекеры и тотализаторы. В 2024 году объем такого рынка составил 1,7 трлн рублей, а оборот нелегального сегмента онлайн-казино выше 3 трлн рублей.

Играть в казино разрешено только в специальных игорных зонах — в Сочи, Калининградской области, Приморье, Алтайском крае и Крыму.

