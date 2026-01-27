Отражение упрощенцем вычета НДС – это право, а не обязанность

Чтобы не восстанавливать НДС после перехода на ставку 5% на УСН — можно не подавать налог к вычету.

С 1 января 2026 года компания перешла со ставки НДС 20% на ставку 5%. Может ли она не подавать к вычету счета-фактуры, по которым приобретались товары, не списанные на дату перехода с учета, чтобы не восстанавливать НДС в учете, спросили налоговую службу.

То есть отражение вычета по НДС в декларации – это не обязанность, а право налогоплательщика.

